Per App und Webseite Tschüss Papier-Kassenbon – Globus führt jetzt auch digitalen Beleg aufs Smartphone ein

An der Kasse nach dem Bezahlen den Kassenbeleg in die Hand gedrückt bekommen, ihn dann achtlos in die Jackentasche gestopft oder im Auto auf die Ablage gelegt. Innerhalb kürzester Zeit ist er entweder wie von Geisterhand verschwunden oder durch die Wärme unkenntlich. Mit einem elektronischen System will Globus dem ein Ende bereiten.