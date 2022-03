Spritpreis-Vergleich im Grenzgebiet : Tankflucht über die Grenze: Warum es sich lohnt, in Frankreich und Luxemburg zu tanken

Saarbrücken/Forbach/Schengen Auch im Saarland verzweifeln die Autofahrer wegen der galoppierenden Kraftstoffpreise. Doch durch die Grenzlage gibt es Chancen, günstiger zu tanken.

Die außer Kontrolle geratene Preissteigerung an den Tankstellen lässt im Saarland die Autofahrer verzweifeln. Doch während am Mittwoch für Diesel hierzulande um die 2,30 Euro pro Liter verlangt wurde, lagen die Literpreise in Frankreich und Luxemburg noch darunter. So konnten etwa Saarbrücker, die den Weg zum Supermarkt Simply an der Goldenen Bremm wählten, dort sparen: Mit 2,18 Euro wurde dort für Diesel ein Preis verlangt, der gute zehn Cent unter den Diesel-Preisen an Saarbrücker Tankstellen lag (Super E 10: 1,96 Euro, Super plus: 2,04 Euro). Dabei war der Tanktourismus nach Frankreich vor vier Jahren zum Erliegen gekommen, nachdem die Regierung in Paris die Steuern drastisch erhöht hatte. Die hohen Spritpreise riefen die Gelbwesten-Bewegung auf den Plan.