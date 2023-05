Game Base Saar „Studios werden daran zugrunde gehen“ – Saar-Spieleentwickler in Aufruhr wegen Förderungsstopps

Zum zweiten Mal innerhalb eines halben Jahres gibt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klima (BMWK) eine Entwicklung bekannt, die sich vor allem für kleinere und neu gegründete Computerspiel-Studios in Deutschland als Hiobsbotschaft herausstellen könnte: Wie bereits im November 2022 teilte das BMWK kürzlich mit, dass die Töpfe der Spieleförderung in Deutschland komplett ausgeschöpft sind – nicht nur für das laufende Jahr, sondern auch bereits für das kommende. „Daher können bis auf Weiteres keine neuen Anträge gestellt werden“, heißt es in der Mitteilung des BMWK. „Zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang das Programm wieder geöffnet werden kann, ist im Moment noch nicht bestimmbar.“