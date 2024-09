Saar-Autoindustrie in der Krise SPD-Landesregierung startet Initiative zur Sicherung der Autoindustrie im Saarland

Die SPD-Landesregierung startet in der Sitzung des Bundesrates am 27. September gemeinsam mit Niedersachsen eine Initiative, die die Arbeitsplätze in der Autoindustrie sichern, weitere Investitionen ankurbeln und den Kauf von Elektroautos attraktiver machen soll. Die bisherigen politischen Initiativen seien unzureichend, stellte Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) am Freitag klar. Sowohl der Durchbruch der Elektromobilität als auch das Erreichen der Klimaziele seien gefährdet. Ebenso das nationale Ziel, schon bis 2030 rund 15 Millionen vollelektrische Fahrzeuge auf die Straßen zu bringen, heißt es in dem von Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) unterzeichneten Antrag.