Scholz „begeistert“ von Ansiedlung Spatenstich für großes Chipwerk in Dresden – wie geht es weiter mit Wolfspeed in Ensdorf?

Die Investition von gut zehn Milliarden Euro ist ein Gemeinschaftsvorhaben des taiwanesischen Branchenriesen TSMC und der bereits in Dresden ansässigen Firmen Bosch, Infineon und NXP Semiconductor. TSMC soll 70 Prozent an dem Unternehmen halten, die anderen Partner jeweils zehn Prozent. Das Werk trägt den Namen European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC). Das Bundeswirtschaftsministerium will das Projekt mit fünf Milliarden Euro fördern.