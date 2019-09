Nach EZB-Entscheidung : Saar-Sparkassen rügen neuen Banken-Strafzins

Saarbrücken/Frankfurt Die Europäische Zentralbank wirft noch mehr Geld auf den Markt. Sparer könnten die Verlierer sein.

Die Europäische Zentralbank (EZB) ist mit einer neuen dramatischen Lockerung der Geldpolitik auf massive Kritik in Deutschland gestoßen – geschockt reagierten gestern die saarländischen Sparkassen: Nach den EZB-Beschlüssen müssen Banken nun noch höhere Strafzinsen bezahlen, wenn sie überschüssiges Geld bei der EZB einlagern wollen. Dieser Zinssatz wird von 0,4 auf 0,5 Prozent angehoben. Die EZB will Banken dazu bringen, vorhandenes Geld lieber als Kredite an Verbraucher und Unternehmen weiterzureichen, um die Konjunktur und die Inflation anzukurbeln. Für die Banken bringt das jetzt Mehrkosten in Milliardenhöhe.