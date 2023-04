Bilanz-Pressekonferenz Trotz Inflation – wie die Sparkasse Saarbrücken ältere Menschen unterstützen will

In jüngster Zeit verfolge die Sparkasse zudem ein noch neues Geschäftsmodell, das es erleichtern soll, bestimmte Bankdienstleistungen auch in nur noch wenig frequentierten Orten anzubieten. Zu diesem Zweck ist man mit den Vereinigten Volksbanken (VVB) sowie der Bank 1 Saar übereingekommen, in einem ersten Schritt gemeinsame Filialen mit Geldautomaten anzubieten. Die ersten beiden Standorte in Kooperation mit der VVB werden in Göttelborn und Ensheim betrieben, mit der Bank 1 Saar in Saarbrücken am St. Johanner Markt sowie auf dem Rotenbühl. Die Sparkasse Saarbrücken unterhält derzeit 39 mit Mitarbeitern besetzte Filialen sowie 24 SB-Standorte. Beschäftigt sind bei der Sparkasse 1095 Menschen, davon 830 in Vollzeit.