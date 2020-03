Bilanz : Sparkassenkunden setzen trotz Niedrigzins auf Sparen

Merzig Die Sparkasse Merzig-Wadern hat das Geschäftsjahr 2019 trotz schwieriger gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen mit einem Überschuss von 9,5 Millionen Euro abgeschlossen und diesen damit gegenüber dem Vorjahr um 800 000 Euro gesteigert.

Frank Jakobs, Vorstandsvorsitzender des Geldinstituts, sprach bei der Bilanzpressekonferenz am Freitag in Merzig von einem „erfolgreichen Geschäftsjahr mit zufriedenstellendem Ergebnis“. Besonders positiv haben sich nach den Worten von Jakobs die Kundeneinlagen entwickelt: Trotz anhaltender Niedrigzins­phase wuchsen diese um 7,7 Prozent (absolut: 105,9 Millionen Euro) auf 1,48 Milliarden Euro – ein neuer Höchststand für die Sparkasse, wie der Vorstandsvorsitzende betonte. Jakobs wertete dies als „Vertrauensbeweis unserer Kunden“ in die Solidität der Sparkasse. Rund 70 Prozent dieser Kundenanlagen befinden sich nach seinen Erläuterungen in sogenannten Sichteinlagen, wie etwa Tagesgeldkonten. Die anhaltend hohe Nachfrage nach Geldanlagen ist aus Sicht von Jakobs ein Indikator für eine Fehlfunktion der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Diese habe zum Ziel gehabt, Investitionen zu befeuern. „Es wird zwar kräftig investiert angesichts der Niedrigzinsen, aber es wird auch genauso kräftig gespart, um die unzureichende Verzinsung zu kompensieren.“