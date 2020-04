Banken in der Corona-Krise : Ansturm auf Bargeld, Rekord am Goldmarkt

Am Anfang der Corona-Krise verzeichneten Banken in Deutschland einen großen Andrang auf Bargeld. Foto: picture alliance / dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Saarbrücken/Mainz Während der Corona-Krise setzen viele Bürger auf Bargeld und heben am Automaten höhere Beträge ab - oder suchen in Gold eine sichere Anlageoption. Andere Kunden spürten bereits die wirtschaftlichen Folgen der Krise, sagt die Sparda-Bank. Das Unternehmen setzt nun verstärkt auf digitale Beratung und Vertragsabschlüsse.

In Krisenzeiten gibt der Besitz von Bargeld offenbar vielen Bürgern ein Gefühl der Sicherheit. Von einem „echten Coronaphänomen“ spricht daher auch die Sparda-Bank Südwest: Am Anfang der Corona-Pandemie in Deutschland sei der Andrang auf die Geldautomaten enorm gewesen: Wurden in den Wochen vor Corona durchschnittlich 5,9 Millionen Euro pro Woche an den Automaten der Bank abgehoben, seien es seit Corona durchschnittlich 6,6 Millionen Euro. „Ein solches Kundenverhalten ist in Krisenzeiten durchaus üblich. Deshalb haben wir den Turnus für die Befüllung der Automaten vorübergehend angepasst“, sagt der Vorstandsvorsitzende Manfred Stang. Eine weitere Beobachtung: Die Kunden hoben seltener Geld ab, dafür aber höhere Beträge. Inzwischen sei der „Run“ auf größere Mengen Bargeld jedoch wieder abgeklungen. „Der sicherste Platz für die Ersparnisse ist ohnehin das Bankkonto“, sagt Stang.