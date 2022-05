Spar-Tipps im Alltag : Schon Kleinigkeiten können im Portmonee einen großen Unterschied machen

Meinung Saarbrücken Was kann man gegen vielerorts explodierende Preise tun? Manchmal schon ganz viel mit kleinen Änderungen der eigenen Lebensgewohnheiten. Ein paar einfache Spar-Tipps für jeden.

Es ist schon erschreckend: Viele Preise explodieren gerade. Ein Ende dieser Entwicklung ist vorerst nicht in Sicht. Doch man kann durch ein geschicktes Verhalten und kleine Veränderungen der eigenen Lebensgewohnheiten einiges an Geld sparen. Hier sind jetzt besonders „Sparfüchse“ mit intelligenten Ideen im Vorteil.

So kann man etwa zum Einkaufen Fahrgemeinschaften bilden oder jeweils ein Familienmitglied losschicken, das dann gleich für mehrere einkauft. Das spart Spritkosten, übrigens auch, wenn man online den Tag über die Preise an den Tankstellen vergleicht. Oder im Grenzbereich gleich nach Luxemburg oder Frankreich ausweicht. Wer das Auto nutzt, kann mehrere Dinge mit einer Fahrt verbinden: vom Arztbesuch über Behördengänge bis hin zum Einkauf. Viele Güter des täglichen Bedarfs sind besonders preisgünstig beim Discounter. Umgekehrt kann man beim „Metzger des Vertrauens“ besonders gutes Fleisch einkaufen. Das darf dann sogar wegen besonders hochwertiger Qualität etwas mehr kosten, wenn man dafür im Gegenzug insgesamt weniger Fleisch isst, was auch die eigene Gesundheit fördert. Sonderangebote kann man täglich in der Tageszeitung sowie in Anzeigenblättern finden. Gerade jetzt lohnt der Preisvergleich.