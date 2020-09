Riesenkraftwerk im Landkreis Merzig-Wadern : „Die größte Solaranlage im Südwesten“

Der „Solarpark Weierweiler“ soll 6000 Drei-Personen-Haushalte mit Strom versorgen können. Foto: Ruppenthal

Weierweiler Drei Jahre hat es gedauert, nun kann der „Solarpark Weierweiler“ ans Netz gehen. Geht es nach der Landesregierung, soll das erst der Anfang sein.

Von David Seel Redakteur im Ressort Politik/Nachrichten/Wirtschaft

63 000 Solarmodule auf einer Fläche so groß wie 42 Fußballfelder: Nach drei Jahren Bauzeit ist mit dem „Solarpark Weierweiler“, die nach Betreiberangaben „größte Photovoltaik-(PV-)Anlage Südwestdeutschlands“ entstanden. Die Arbeiten am zweiten und finalen Bauabschnitt des nördlich von Weierweiler im Landkreis Merzig-Wadern gelegenen Kraftwerks sind beendet. Mit einer Nennleistung von 20 Megawatt soll die Anlage 6000 Drei-Personen-Haushalte mit Strom versorgen können und so 10 000 Tonnen klimaschädliches CO 2 pro Jahr einsparen. Die Produktionskosten fielen mit 5,2 Cent pro Kilowattstunde zudem besonders günstig aus, sagt Andreas Theile, einer der beiden Geschäftsführer der Sulzbacher Sunera Erneuerbare Energien GmbH, die für das Projekt verantwortlich zeichnet.

Neben den beiden Geschäftsführern Hermann Lang und Andreas Thiele beschäftigt Sunera in Sulzbach sechs Mitarbeiter. Das Unternehmen könne bei der Konzeption über den Bau bis zur Wartung von Solarkraftwerken „die gesamte Wertschöpfungskette von A bis Z abdecken“, sagt Thiele. „Wir erledigen beispielsweise auch die Flächenakquise und bereiten das Gelände dann so auf, dass dort Anlagen gebaut werden können“, ergänzt Lang.

Das Konzept scheint aufzugehen. Inzwischen hat Sunera bundesweit Kraftwerke mit einer Gesamt-Nennleistung von knapp 50 Megawatt gebaut. Der Jahresumsatz liege „je nach Projektsituation im ein- bis zweistigellen Millionenbereich“, sagt Thiele. Dabei hat das Unternehmen weiterhin den deutschen Markt im Auge. „Wir haben unsere regionalen Schwerpunkte im Saarland und in Rheinland-Pfalz, aber auch in Teilen von Niedersachsen“, sagt Lang.

Zumindest hierzulande sehen viele das Thema Solarenergie aber weiterhin mit Skepsis. So sei das Kraftwerk in Weierweiler dann auch „ein gutes Beispiel für die wechselhafte Entwicklung beim Thema erneuerbare Energien“, sagte Landeswirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) am Montag bei der Eröffnung der 30 Hektar großen Anlage. „Die Energiewende politisch zu wollen, ist das Eine, sie vor Ort umzusetzen, ist das Andere.“ Denn immer wieder habe es große Widerstände in der Bevölkerung gegen das Bauvorhaben gegeben. Doch auch wenn „vielleicht immer noch nicht alle davon überzeugt sind“, müsse der Ausbau zügig vorangetrieben werden, forderte Rehlinger. Um die Klimaziele zu erreichen, müssten daher in Zukunft weitere Ackerflächen im Saarland für Solaranalgen ausgewiesen werden.

Das sieht Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) ähnlich. Die Sommer der vergangenen Jahre hätten klar gezeigt, „dass wir einen Klimawandel haben“, sagte Hans. Die erneuerbaren Energien seien daher eine entscheidende Säule des „Energiefahrplans 2030“, den das Land gerade ausarbeite. „Wir werden die Rahmenbedingungen dafür setzen, dass mehr Photovoltaik im Land ausgebaut werden kann“, sagte Hans. „Das bedeutet natürlich auch, dass grüne Flächen dafür erschlossen werden müssen.“

Wie viel Ackerland künftig für Solarkraftwerke zur Verfügung gestellt werde, sei derzeit Gegenstand hitziger Diskussionen, sagte Rehlinger. „Ich spüre jetzt schon wieder Gegenwind, wenn es darum geht, weitere Flächen auszuweisen“, so die Wirtschaftsministerin. Zwar habe sie Verständnis für die Sorgen der Bauern – daher würden auch bevorzugt landwirtschaftlich wenig attraktive Gegenden ausgewählt. „Trotzdem ist das ein vernünftiger Weg und, wenn es nach mir geht, werden wir ihn auch maßvoll weitergehen“, sagte Rehlinger.

Ein vergleichbar großes Kraftwerk plant zumindest Sunera in absehbarer Zukunft im Saarland allerdings nicht. „Wir sehen hier zwar Potenzial für mittelgroße PV-Anlagen, allerdings nicht unbedingt für weitere Rekordprojekte“, erklärt Lang. Die benötigten Flächen stünden nicht in ausreichender Menge zur Verfügung. „Wir haben hier in aller Regel viele kleine Grundstücke.“ Als nächstes sei dafür die Erweiterung eines bestehenden Kraftwerks im baden-württembergischen Wallhausen geplant.