Edgar Soester wird Vorstandschef : Führungswechsel bei der VVB

Saarlouis Bei der Vereinigten Volksbank VVB mit Sitz in Saarlouis vollzieht sich am 1. Juli der schon länger vereinbarte Führungswechsel. Edgar Soester (55) wird neuer Vorstandschef der Bank; sein Vorgänger Mathias Beers (63) geht in Rente.

Auch Beers ist ein erfolgreicher Fusionsarchitekt. Der gebürtige Hesse war 2008 zum Vorstandsvorsitzenden der Volksbank Dudweiler berufen worden und setzte ebenfalls auf Zusammenschlüsse, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. So läutete er die beispielsweise die Fusion mit der Volksbank Dillingen ein. Das von ihm geformte Institut hieß am Ende VVB und hatte ihren Sitz in Sulzbach. Die heutige VVB entstand 2018 aus der Fusion der Volksbank Westliche Saar plus, die Soester zuletzt führte, mit der von Beers geleiteten VVB, deren Name auf die neue Bank übertragen wurde. Fusionspartner Nummer drei war im vergangenen Jahr die Volksbank Untere Saar aus Losheim am See.