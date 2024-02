Positive Bilanz So viele Menschen nutzen den Carsharing-Anbieter Cambio im Saarland

Cambio wurde 2000 als Zusammenschluss von drei Unternehmen aus Aachen, Bremen und Köln gegründet und ist aktuell in 44 deutschen Städten vertreten – darunter auch in Saarbrücken. Hier gibt es zurzeit elf Stationen, an denen insgesamt 32 Autos ausgeliehen werden können. 1500 Kunden nutzen laut Cambio aktuell das Angebot. 2022 vermeldete Cambio noch 1400 saarländische Nutzer. „Im vergangenen Jahr ist unsere Kundschaft im Saarland auf gutem Niveau gewachsen“, hieß es auf SZ-Nachfrage seitens des Unternehmens. Eine neue Station kam im vergangenen Jahr hinzu: auf dem Parkplatz der Stadtwerke in Saarbrücken in der Hohenzollernstraße. „Mit Unterstützung der Stadtwerke Saarbrücken steht diese Station auch unmittelbar vor der Elektrifizierung“, heißt es weiter. Weggefallen ist bereits zu Beginn des vergangenen Jahres eine Station in der Gutenbergstraße vor dem Umweltministerium, die laut Cambio aber ohnehin selten genutzt wurde.