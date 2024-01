Rund 3000 Euro für die Fahrerlaubnis Kostspielige Angelegenheit - Wird der Führerschein zum Luxusgut?

Saarbrücken · Wer hinters Steuer will, muss tief in die Tasche greifen, zeigt eine Umfrage des ADAC. Die Kosten für den Führerschein übersteigen inzwischen das durchschnittliche Netto-Monatsgehalt in Deutschland. Eine nicht bestandene Prüfung kann den Preis weiter in die Höhe treiben. Und im Saarland fallen so viele durch die praktische Prüfung wie in keinem anderen Bundesland.

01.01.2024 , 08:00 Uhr

Wer zurzeit den Führerschein macht, muss mit deutlich höheren Kosten rechnen als noch vor ein paar Jahren. Foto: dpa/Sina Schuldt

Fahrstunden, Prüfungsgebühren, Erste-Hilfekurs, Sehtest und Passbilder – auf dem Weg zum Führerschein kommt eine beachtliche Summe zusammen. Nach einer Umfrage des ADAC müssen Fahrschüler heute mit 2500 bis 3500 Euro rechnen, bis sie den Führerschein der Klasse B, also dem üblichen Pkw-Führerschein ohne Anhänger, in den Händen halten dürfen. Das entspricht nach Angaben des Statistischen Bundesamts in etwa dem Durchschnittsnettoeinkommen eines Monats in Deutschland (2655 Euro bei Steuerklasse I im Saarland). Für viele dürfte es weit mehr sein als nur ein Nettoeinkommen.