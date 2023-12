Institut steht auf Gläubigerliste Sparkasse Merzig-Wadern hat insolventer Signa-Gruppe Geld geliehen

Insgesamt sollen mehr als 100 Banken dem Investor Benko Geld geliehen haben. Der US-Ratingagentur Moody's zufolge könnte die Pleite der Holding die Profitabilität und Kreditqualität einiger Banken in Deutschland, Österreich und der Schweiz belasten. Die Folgen der Insolvenz, die Ende November in Wien beantragt worden war, könnten wegen der „undurchsichtigen und komplizierten Struktur“ immer noch nicht komplett analysiert werden, so Moody's. Der größte Teil der Kredite sei zwar durch die Immobilien besichert. Allerdings könnten diese beim Verkauf weniger einbringen als erwartet. Die Gesamtschulden von Signa sollen sich auf fünf Milliarden Euro belaufen.