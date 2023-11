15 Milliarden Euro Schulden Signa Holding meldet Insolvenz an – wie geht es mit dem Galeria-Retter weiter?

Milliardenschwere Bauprojekte der Signa-Gruppe liegen in gleich mehreren Ländern auf Eis. Zwei Firmen des Immobilien-Konglomerats sind bereits in Insolvenz. Und diese Woche sollen weitere Kreditrückzahlungen von mehreren Millionen Euro anstehen. All das könnte auch das Haus in Saarbrücken betreffen, wo im Sommer dieses Jahres das Traditionsgeschäft Kaufhof seine Pforten für immer schloss.