Servicestelle Handel Projekt zur Unterstützung des Einzelhandels geht in die Verlängerung

Die Digitalisierung und der Strukturwandel machen auch vor dem saarländischen Einzelhandel nicht halt. „Es ist ein stetiger Wandel, und der Wandel wird immer schneller. Das darf man als Händler einfach nicht unterschätzen“, betont Andrea Dumont. Seit zehn Jahren ist sie die Geschäftsinhaberin der Fruchteria, einer Genuss-Manufaktur in Saarbrücken. „Händler müssen sich viel schneller an neue Gegebenheiten anpassen, gerade wenn es um den Auftritt in den Sozialen Medien und generell im Internet geht“, so Dumont. Genau das stelle viele Einzelhändler, insbesondere kleinere und mittelständische, meist inhabergeführte Betriebe vor Herausforderungen.