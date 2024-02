Bilanz 2023 Schwieriges Jahr für Villeroy & Boch: Stellenabbau, weniger Umsatz und Gewinn

Villeroy & Boch hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Die Produkte des Mettlacher Keramikherstellers waren weniger gefragt, der Konzern musste Umsatz einbüßen. Das lag nach den Ausführungen der neuen Vorstandsvorsitzenden Gabi Schupp während der digitalen Bilanzpressekonferenz am Donnerstag vor allem an einer schwachen Baukonjunktur in Europa, einer weltweiten inflationsbedingten Kaufzurückhaltung der Kunden und Verunsicherungen aufgrund der geopolitischen Konflikte und Krisen.