Klage möglich „Schwerwiegende Mängel“ – das kritisiert der BUND konkret an den SVolt-Plänen in Überherrn

Saarbrücken · Nach Ansicht der Anwältin des BUND Saar gibt es in den Plänen für die Batteriefabrik in Überherrn „schwerwiegende Mängel“. Einige Kritikpunkte in der Übersicht.

20.01.2024 , 16:05 Uhr

Auf dem Linslerfeld wird eine Batteriefabrik von SVolt geplant. Foto: Ruppenthal

Rund vier Wochen lang hatte die Öffentlichkeit die Möglichkeit, die überarbeiteten Pläne für den Bebauungsplan der SVolt-Batteriefabrik in Überherrn einzusehen und Stellungnahmen einzureichen. Auf 140 Seiten kommt die Kanzlei Baumann Rechtsanwälte aus Leipzig im Auftrag des BUND Saar zu der Erkenntnis: „Ein fehlerfreier Beschluss über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan auf Grundlage der vorliegenden Planunterlagen ist ebenso ausgeschlossen wie die Teiländerung des Flächennutzungsplans. Entsprechende Beschlüsse wären formell als auch materiell rechtswidrig.“ Die in dem Papier der Kanzlei genannten Einwände kämen auch bei einer möglichen Normenkontrollklage zum Tragen. Ein paar Kritikpunkte in der Übersicht: