Sanierungsplan eingereicht : Wohl keine Werksschließungen, aber Jobabbau bei Zweibrücker Tadano

Zweibrücken Wie viele der knapp 1600 Mitarbeiter am rheinland-pfälzischen Standort ihren Arbeitsplatz verlieren, ist noch unklar.

Die geplante Neustrukturierung beim japanischen Kranhersteller Tadano mit seinen beiden deutschen Firmentöchtern Tadano Demag und Tadano Faun nimmt offenbar Gestalt an. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde am Mittwoch ein Sanierungsplan beim zuständigen Amtsgericht eingereicht. Das Schutzschirmverfahren werde plangemäß Anfang Januar eröffnet. Die Produktion soll aber weiterlaufen, das Unternehmen weiterhin von der bisherigen Geschäftsführung geleitet werden. Mit 1580 Mitarbeitern ist Tadano Demag der größte Arbeitgeber in Zweibrücken. Im bayerischen Lauf an der Pegnitz beschäftigt Tadano Faun weitere 720 Menschen.