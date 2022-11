Schuldner-Atlas Saarland : In Saarbrücken-Malstatt ist fast jeder Dritte überschuldet (interaktive Grafik)

Saarbrücken Experten der Wirtschaftsauskunftei Creditreform bekommt immer mehr Inkasso-Aufträge im Saarland. Wie stark sind saarländische Haushalte inzwischen verschuldet, wie wirkt sich die Krisenlage auf die Bürger aus?

Es sind derzeit nicht mehr so viele Saarländer überschuldet wie noch im vergangenen Jahr, doch es mehren sich die Anzeichen, dass dies nicht so bleiben wird. Das geht aus dem jüngsten Schuldneratlas der Wirtschaftsauskunftei Creditreform hervor, der am Dienstag in Saarbrücken vorgestellt wurde. „Am Horizont ziehen dunkle Wolken auf, und wir fahren mit Volldampf auf sie zu“, sagte Carsten Uthoff, Geschäftsführer des Vereins Creditreform Saarbrücken und Pirmasens.