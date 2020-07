Schnelles Internet und Mobilfunk : Vodafone will seine Netze im Saarland ausbauen

Vodafone will seine Netze im Saarland ausbauen

Saarbrücken Vodafone will bis 2022 im Saarland weitere 35 000 Haushalte ans Gigabitnetz anschließen, sodass dann 335 000 Haushalte mit schnellem Internet von Vodafone versorgt sind.

Das teilte der Telekommunikationskonzern am Montag mit. Auch sein Mobilfunknetz will Vodafone weiter ausbauen. Bis Mitte 2021 seien im Saarland 70 Bauvorhaben geplant, um etwa Funklöcher zu schließen. Parallel dazu baut der Konzern nach eigenen Angaben ein 5G-Netz im Saarland auf. Neben den fünf Mobilfunkstationen, die bereits mit der neuen Mobilfunk-Technologie ausgestattet sind, sollen nach Möglichkeit an allen 300 Vodafone-Mobilfunkstationen 5G-Antennen angebracht werden, hieß es.