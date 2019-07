Umfrage der IHK : Saarländische Betriebe befürchten düstere Zukunft

Saarbrücken/München Die Konjunktur im Saarland und im gesamten Bundesgebiet ist im Juli weiter in Schieflage geraten. Das teilen die saarländische Industrie- und Handelskammer und das Münchner Ifo-Institut mit.

„Die Stimmung in der Saar-Wirtschaft hat sich abermals verschlechtert.“ So fasst die IHK ihre jüngste Umfrage unter rund 300 Saar-Unternehmen zusammen. Der deutlichste Verlust ist beim IHK-Lageindikator, der die aktuelle Geschäftssituation abbildet, zu verzeichnen: Er fiel um 5,9 Punkte auf 24,7 Zähler. Einen ähnlich starken Rückgang habe es zuletzt im August 2014 gegeben, so die IHK. Der Grund sei, dass die seit Monaten schwache Industriekonjunktur inzwischen auf zahlreiche industrienahe Dienstleister wie die Logistik- und Zeitarbeitsbranche abfärbe.

Insgesamt bewerten 37 Prozent der befragten Saar-Unternehmen ihre Geschäftslage im Juli mit gut, 50 Prozent mit befriedigend und 13 Prozent mit schlecht. Wirklich positiv ist diese Einschätzung laut IHK nur noch in der Medizin-, Mess- und Regeltechnik. In der Keramikindustrie und im Metallbau sei die Lage noch überwiegend gut. Im Fahrzeugbau, im Maschinenbau, in der Stahlindustrie, im Ernährungsgewerbe, in der Elektroindustrie, bei den Gießereien sowie in der Gummi- und Kunststoffindustrie und Bauwirtschaft sei die Situation größtenteils befriedigend, so die IHK. Insgesamt sei der Umsatz in der Saarindustrie in den ersten fünf Monaten dieses Jahres um 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesunken, während er im Bund um 1,8 Prozent zugelegt habe.