Viele Probleme auch im Saarland? Sechs Monate als Reinigungskraft: „Sie haben mir ihren Müll vor die Füße geworfen“

Rund 700 000 Menschen arbeiten in Deutschland in der Gebäudereinigung, mehr als in jedem anderen Handwerk. Die Mehrheit hat keine abgeschlossene Berufsausbildung, 40 Prozent sind Ausländer – die Tätigkeit als Reinigungskraft auch ohne Berufserfahrung ist für viele eine Chance, die in anderen Branchen nur schwer unterkommen. Gleichzeitig lassen die Arbeitsbedingungen nicht selten zu wünschen übrig. Etwa 500 000 Reinigungskräfte werden nach dem Branchenmindestlohn von 13,50 Euro pro Stunde bezahlt. Dies betrifft vor allem Frauen, deren Anteil unter den Beschäftigten bei 70 Prozent liegt.