Auf Wachstumskurs : Saarbrücker IMC macht das Lernen digital

Die IMC-Geschäftsführer Christian Wachter (links) und Sven R. Becker stehen in dem Studio des Unternehmens, in dem zum Beispiel Beiträge für Web-Seminare aufgenommen werden. Foto: Oliver Dietze

Saarbrücken Der Anbieter von E-Learning-Trainings gehört zu den Unternehmen, bei denen das Geschäft auch in Corona-Zeiten läuft. Das hat mehrere Gründe.

„Wir gucken auf 23 Jahre zurück, aber jetzt geht’s erst richtig los“, sagt Christian Wachter. Er ist Vorstandschef der Saarbrücker IMC AG, eines Unternehmens, das Software-Technologie für E-Learning anbietet und Lerninhalte für digitale Schulungen aufbereitet – für Unternehmen, öffentliche Institutionen und Bildungseinrichtungen. In der breiten Öffentlichkeit bekam das Thema erst große Aufmerksamkeit, als die Schulen nach dem Corona-Lockdown im Frühjahr plötzlich irgendwie digitalen Unterricht organisieren mussten. Doch schon vorher habe die Digitalisierung des Lernens massiv an Bedeutung gewonnen. „Wir haben in den letzten drei, vier Jahren einen Schub in der Digitalisierung gesehen, vorrangig im Unternehmensbereich“, sagt Wachter. Sie hätten in ihre Aus- und Weiterbildungskonzepte investiert – und würden das auch verstärkt weiter tun. Darüber hinaus „kommt wegen Corona der öffentliche Bereich in Zugzwang“ – speziell in Deutschland, das gerade an den Schulen beim digitalen Lernen hinterherhinke.

Die Entwicklung spiegelt sich in den Umsätzen des Unternehmens: Das Wachstum der IMC-Gruppe habe sich in den vergangenen Jahren auf 15 Prozent und mehr pro Jahr beschleunigt, sagt Wachter. Und was dieses Corona-Jahr angeht, prognostiziert er Zahlen, um die ihn viele Geschäftsführer andere Unternehmen beneiden dürften: „Trotz Corona liegen wir bei den Umsätzen über dem Vorjahr. Wir werden keine 15 Prozent Wachstum erreichen, aber über dem Wert sein, den wir im Vorjahr hatten.“ 2019 habe die IMC-Gruppe 26,5 Millionen Euro erlöst. Für die Zukunft ist der Vorstandschef optimistisch: „Ich sehe, dass wir an die Wachstumszahlen der Vorjahre ab 2021 wieder anknüpfen.“ Über fünf Jahre rechne IMC mit einer Verdoppelung des Geschäfts, sagt Wachters Vorstandskollege Sven R. Becker. Der ganz große Boom soll also erst noch kommen. Auf dem falschen Weg scheint IMC nicht zu sein. In einem aktuellen Ranking der E-Learning-Anbieter, das die Wirtschaftswoche veröffentlicht hat, landete das Unternehmen auf dem ersten Platz.

Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben rund 300 Mitarbeiter – davon mehr als 100 in Saarbrücken, 180 deutschlandweit und 120 im Ausland. Mehr als 2000 Kunden betreue IMC, und mehr als zehn Millionen Menschen nutzten die digitalen Lernangebote, sagt Wachter.

Die Ursprünge von IMC liegen in Forschungsprojekten des Wirtschaftsinformatikprofessors und IT-Unternehmers August-Wilhelm Scheer. Es sollten Wege gefunden werden, dass Studenten aus Saarbrücken zum Beispiel eine Vorlesung in Leipzig verfolgen können. Bald kamen Anfragen aus der Industrie. Daimler, Lufthansa und etwas später das Automatisierungstechnik-Unternehmen Festo seien neben Scheer selbst die Motoren des Erfolgs von IMC, sagt Wachter. Scheer prägt als Aufsichtsratschef der AG die Geschicke des Unternehmens weiterhin mit. Außerdem gehört IMC zur Scheer Holding.

Viele weitere große Unternehmen sind inzwischen Kunden des E-Learning-Anbieters, zum Beispiel BASF, Audi, Villeroy & Boch, der chinesische Computerhersteller Lenovo oder die Luxushotel-Gruppe Shangri-La aus Hongkong. Aufträge von Unternehmen machen laut Becker etwa 80 Prozent der Kunden aus. Im öffentlichen Sektor dominiere bislang das Ausland. So habe IMC zum Beispiel eine Ausschreibung des neuseeländischen Bildungsministeriums für ein großes Projekt gewonnen, sagt er.

Nicht nur das Kunden-Portfolio hat sich im Laufe der Jahre verbreitert, auch das E-Learning-Angebot hat sich stark verändert. Seien anfangs Vorlesungen per Video aufgezeichnet und Lerninhalte zum Beispiel noch auf CDs gebrannt worden, gebe es heute eine Vielzahl von Lernformaten, wie Wachter erläutert: zum Beispiel interaktive Videos, Web-Seminare, virtuelle Lernräume oder auch sogenannte Serious Games, also Formen spielerischen Lernens, etwa über ein Quiz. All dies fließt ein in Lernstrategien, die mit und für die Kunden entwickelt werden, und die zunehmend auf einzelne Schulungsteilnehmer zugeschnitten werden, je nach Kenntnisstand oder Art und Weise, Aufgaben zu lösen. Becker erwartet, dass die Personalisierung die E-Learning-Welt künftig prägen wird.

Auch die Wege zur Schulung haben sich verändert. Typisch war bisher: Unternehmen oder ihre Mitarbeiter suchen eine passende Fortbildung. Schließlich wird ein Training gebucht und absolviert. Heute komme das Lernen zu den Beschäftigten an den Arbeitsplatz, sagt Wachter. „Das Lernen wird dorthin gebracht, wo es gebraucht wird.“ Nicht nur in der Industrie, sondern quasi überall werden Arbeitsplätze mit Bildschirmen ausgestattet und bieten damit auch die Möglichkeit für Schulungen. Wachter nennt als Beispiel die Fleischtheke in einem Supermarkt. Mitarbeiter würden an der digitalisierten Waage ein Training zur Hygieneverordnung absolvieren, inklusive Testfragen, die beantwortet werden müssen, um zu prüfen, ob alles verstanden wurde.