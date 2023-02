Firmenübernahme : Saarbrücker Scheer Gruppe steigt in den US-Markt ein

Saarbrücken Die Scheer Gruppe hat das Beratungsunternehmen BPM-D mit Sitz in Philadelphia gekauft.

Die Scheer Gruppe gibt am nordamerikanischen Markt mächtig Gas. Das Saarbrücker Beratungs- und Softwarehaus hat das Beratungsunternehmen BPM-D mit Sitz in Philadelphia gekauft. Scheer reagiert mit dieser Firmenübernahme auf „die veränderte Lieferketten-Politik der Weltwirtschaft und insbesondere der Vereinigten Staaten“, sagt Mario Baldi, Vorsitzende der Scheer Geschäftsführung. „Durch die Rückbesinnung auf die heimischen Märkte müssen Produktion, Einkauf, Vertrieb und Logistik bei vielen Unternehmen neu organisiert werden“, so Baldi. „Beim Einrichten und Stabilisieren dieser Prozessketten können wir mit unseren Beratern – in Verbindung mit dem Einsatz der Software unseres Partners SAP – wertvolle Dienste leisten.“ Bei BPM-D sind derzeit 20 Berater beschäftigt. „Wir gehen davon aus, dass wir deren Zahl in den nächsten 18 Monaten auf 50 steigern werden“. Bis dahin soll das Geschäftsvolumen im Beratungsgeschäft rund zehn Millionen Euro überschreiten.