Pläne des Automobil-Zulieferers Nach Sparankündigung für Homburg – Schaeffler blickt bei Investitionen in die USA

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler, einer der großen Industrie-Arbeitgeber im Saarland, will stärker Chancen in China sowie den USA nutzen und vor allem dort auch die Möglichkeiten des Investitionsprogramms der US-Regierung ausloten. Das kündigte Konzernchef Klaus Rosenfeld am Dienstag bei der Bilanz-Pressekonferenz der Schaeffler AG in Herzogenaurach an. „Es gibt global unterschiedliche Regulierungsansätze. Der sehr akzentuierte Inflation Reduction Act in den USA könnte zu einem Umdenken auch in Europa führen“, sagte Rosenfeld. „Wir wollen ganz bewusst die Chancen, die wir in Amerika haben, nutzen.“ Die USA subventionieren Investitionen in Klima-relevante Technik mit hohen Beträgen.