Ab 1. Dezember : Sara Gielen wird neue Ford-Chefin in Saarlouis – kann sie das Werk retten?

Die gebürtige Belgierin Sara Gielen rückt an die Spitze der Werkleitung von Ford in Saarlouis. Foto: Ford-Werke GmbH

Saarlouis In der entscheidenden Phase des Überlebenskampfes von Ford-Saarlouis tritt die gebürtige Belgierin Sara Gielen zum 1. Dezember als Werkleiterin die Nachfolge von Jürgen Schäfer an, der in den Ruhestand geht. Gielen verantwortet bereits seit dem 1. Januar 2021 die Focus-Fertigung in Saarlouis.