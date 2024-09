Zu Besuch bei Sanacorp in Güdingen Bei diesem Pharma-Unternehmen steht „einer der bestgesicherten Hochsicherheitstrakte im Saarland“

Die Spezialboxen im markanten Grau fallen an der Kommissionierstation der Verpackungslinie auf. Sie sind für den Kühltransport von Medikamenten bestimmt. Hitze wie jüngst bekommt vielen Arzneimitteln gar nicht. „Sie müssen innerhalb der gesamten Lieferkette vom Hersteller über den Pharmagroßhandel und die Apotheke bis zum verabreichenden Arzt – etwa Impfstoffe – bei einer genau vorgeschriebenen Temperatur gelagert und transportiert werden“, sagt Jan Beyersdorf, seit 2010 Betriebsleiter der Saar-Niederlassung des Pharmagroßhändlers Sanacorp in Saarbrücken. Die entsprechenden Medikamente, die in Kühlräumen gelagert werden müssen, erhalten einen Kühlakku beigepackt, der für konstante Transporttemperatur sorgt und dessen Inhalt vorgekühlt.