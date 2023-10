Saartalk zum Thema Wasserstoff Warum die Zukunft des Saarlands in den Händen von Robert Habeck liegt

Solidarisch zeigte sich Barke gegenüber den zehntausend Stahl-Arbeitern und Betriebsräten, die am Aktionstag auf die Straße gegangen waren. Es sei wichtig, an das Anliegen zu erinnern. „Wir brauchen dringend die Entscheidungen aus Brüssel und Berlin“, so der Wirtschaftsminister. Die Landesregierung habe längst ihre Bereitschaft zur Begleitung der notwendigen Investitionen mit 30 Prozent der förderfähigen Kosten erklärt. Jetzt seien der Bund und die EU-Kommission am Zug. „Wir warten schon viel zu lange und die Zeit läuft uns davon.“ Auf die Frage von Müller-Adams, ob sich das Saarland zu spät für Fördermittel beworben habe, da andere Bundesländer und Standorte dies früher getan haben und bereits Zahlungen erhalten haben, entgegnete Barke: „Wir haben das ehrgeizigste Projekt überhaupt. Andere waren früher mit der Antragsstellung, aber nicht deutlich so viel früher, wie wir jetzt schon länger warten.“