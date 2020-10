Stahlunternehmen bietet historische Villa an : Saarstahl will Gästehaus in Völklingen verkaufen

Saarstahl will Gästehaus in Völklingen verkaufen

Völklingen/Dillingen Der Sparkurs in der saarländischen Stahlindustrie macht auch vor historischem Besitz nicht halt. Das Gästehaus von Saarstahl steht zum Verkauf. Interessenten müssen allerdings gut betucht sein.

Saarstahl und Dillinger Hütte sollen noch mehr zusammenwachsen – nicht zuletzt, um in den aktuellen Krisenzeiten Kosten zu senken. Das hat Vorstandschef Tim Hartmann mehrfach betont. Doppelstrukturen sind dabei besonders im Blick. Der Sparkurs macht nun auch vor den beiden Gästehäusern nicht halt. Die frühere Villa der Industriellenfamilie Röchling in Völklingen, das Gästehaus von Saarstahl, soll verkauft werden, wie die Stahl-Holding Saar auf SZ-Anfrage mitteilte. Vor einigen Tagen war das Anwesen auf der Internetplattform Immowelt angeboten. Der dort aufgerufene Preis: zwei Millionen Euro. Das denkmalgeschützte, schlossähnliche Haus, erbaut Ende des 19. Jahrhunderts, ist rund 1400 Quadratmeter groß. Dazu gehört ein Park mit alten Bäumen. Das Grundstück hat insgesamt 11 500 Quadratmeter.

„Das Ziel von Saarstahl und Dillinger ist es, sich – gerade in der derzeit angespannten Lage – robust und zukunftsorientiert aufzustellen und alle möglichen Kosteneinsparungen zu prüfen. Es wurde daher beschlossen, nur noch eines der beiden in der Unternehmensgruppe vorhandenen Gästehäuser weiterzubetreiben“, erläutert das Unternehmen seine Pläne. Das Gästehaus in Dillingen soll also weiterhin genutzt werden. Beim Verkauf der Villa in Völklingen liege das Hauptaugenmerk darauf, den historischen Charakter und den kulturellen Wert des Gebäudes und des Parks zu bewahren, so die Stahl-Holding.