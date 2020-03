Dillingen Die beiden Stahlunternehmen Saarstahl und Dillinger Hütte haben ein schwieriges Jahr hinter sich. Die Corona-Krise verschärft die Lage.

Der Saarstahl-Konzern und die Dillinger Gruppe stecken unabhängig vom Coronavirus-Drama in der Krise. Beide Stahlunternehmen haben zusammen 2019 vor Zinsen und Steuern einen Verlust von rund 244 Millionen Euro eingefahren. „Dillinger und Saarstahl hatten ein schwieriges Jahr. Die Ergebnisse blieben hinter unseren Erwartungen zurück. Die strukturellen und konjunkturellen Probleme sind spürbar geworden“, sagte Tim Hartmann, Vorstandschef beider Unternehmen, am Dienstag bei der Vorstellung der Jahresbilanzen. Ähnlich hohe oder noch höhere Verluste mussten Saarstahl und der Konzern Dillinger Hütte zuletzt 2013 und 2016 hinnehmen. Überraschend kam das hohe Millionen-Minus nicht. Der Vorstand hatte damit gerechnet und deshalb im vorigen Jahr ein Programm zur Kostensenkung und Neuausrichtung angestoßen.

Für 2020 hatte Hartmann ursprünglich auf Besserung gehofft. Die Corona-Krise macht nun einen Strich durch die Rechnung. „Ich gehe davon aus, dass 2020 mit Verlusten abgeschlossen wird“, sagte der Vorstandsvorsitzende. Er setzt seine Hoffnung nun auf eine positive Entwicklung im zweiten Halbjahr. Ob das so kommt, ist offen. Ein Satz fällt in der Pressekonferenz immer wieder: „Wir fahren auf Sicht.“

Beide Stahlfirmen stehen seit einiger Zeit unter Druck: Überkapazitäten in der Stahlbranche, Protektionismus und Zölle, Billigimporte, technologischer Umbruch in Autoindustrie und Maschinenbau, hohe Energiepreise in Deutschland, verschärfte Umweltauflagen – all dies belastet. Dazu kommen „Schwächen in unserer Kostenstruktur, gerade im Vergleich zu unseren europäischen Konkurrenten“, wie Hartmann sagte. Deshalb hatte er Ende September ein umfassendes Kostensenkungs- und Strategieprogramm angekündigt. Demnach sollen 1500 Stellen abgebaut und 1000 Arbeitsplätze ausgelagert werden. Dadurch sollen die jährlichen Kosten um 250 Millionen Euro sinken. Zugleich sollen beide Unternehmen fit gemacht werden, „damit die modernste Stahlindustrie genau hier im Saarland entsteht“, sagte Hartmann. An diesen Plänen hält der Vorstand unverändert fest. Denn „es handelt sich um langfristige Ziele, die unabhängig von kurzfristigen Krisen gelten“.