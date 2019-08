Konjunktur trübt sich ein : Dunkle Wolken über der Saar-Wirtschaft

Saarbrücken/Wiesbaden In der Saar-Wirtschaft häufen sich die schlechten Nachrichten. Auch in diesem Jahr droht ein Rückgang der Wirtschaftsleistung.

Die exportorientierte Saar-Wirtschaft steuert auf einen Abschwung zu. Die schlechten Nachrichten häufen sich. Saarstahl kündigte am Freitag Kurzarbeit an. Vom 1. September an will das Völklinger Unternehmen seine Mitarbeiter wochen- oder tageweise in Kurzarbeit schicken. Zunächst sei sie bis Ende des Jahres geplant, teilte das Unternehmen mit. Saarstahl begründete den Schritt mit der Schwäche der Autoindustrie, die etwa zwei Drittel der Produktion abnimmt. Das Unternehmen wollte sich nicht dazu äußern, ob auch ein Stellenabbau geplant ist. Den hatte vor wenigen Tagen bereits Bosch für sein Homburger Dieselkomponenten-Werk angekündigt. Darüber hinaus hatte der Autozulieferer ZF, der im Saarland Getriebe fertigt, seine Umsatz- und Gewinnerwartungen gesenkt.