2000 Beschäftigte betroffen Saarstahl hält weiter an Kurzarbeit fest

Seit Anfang des Jahres sind 2000 Beschäftigte von Saarstahl in Kurzarbeit – und das bleibt wohl fürs Erste so. Wie der Saarländische Rundfunk (SR) berichtet, wird Saarstahl wohl noch bis September weiter auf Kurzarbeit setzen. Das wurde bei einer Betriebsversammlung in Völklingen am Mittwoch mitgeteilt.