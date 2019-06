Saarstahl erweitert : Millioneninvestition bei Saar-Blankstahl in Homburg

Millioneninvestition bei Saar-Blankstahl in Homburg

Symbolischer Spatenstich bei Saar-Blankstahl in Homburg. Vor dem Bagger stehen mit ihren Spaten (von links) Vertriebsleiter Torsten Schirra, Geschäftsführer Pascal Port und Werkleiter Florian Schwarz. Foto: Saarstahl AG

Homburg Saar-Blankstahl baut die Produktion aus. Saarstahl investiert bei seiner Tochter in Homburg 17 Millionen Euro in Anlagen zur Wärmebehandlung von Stahl. Die Nachfrage wachse, heißt es.

Die Saarstahl-Tochter Saar-Blankstahl in Homburg investiert 17 Millionen Euro in die Erweiterung ihrer Kapazitäten zur Wärmebehandlung von Stahl. Das teilte die Stahl-Holding Saar am Mittwoch mit. Saar-Blankstahl baut eine neue Halle mit einem speziellen Ofen zur Wärmebehandlung sowie Maschinen zur weiteren Verarbeitung und Verpackung. Die Anlage soll im Herbst 2020 den Betrieb aufnehmen.