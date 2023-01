Saarlouiser Firma „Grundriss in Lebensgröße“ : Wie man das noch nicht gebaute Haus besichtigen kann

Das Start-Up-Unternehmen „Grundriss in Lebensgrösse" in Saarlouis geht neue Wege. Computer-Entwürfe werden in der grossen Halle mit „mobilen“ Wand- und Möbelmodellen nachgebaut. Mit einer 3D-Brille kann man sie virtuell auch durchschreiten, wie Florian Lorson (l) und Rene Kunzler (r) von „Grundriss in Lebensgröße“ erläutern. Foto: Ruppenthal

Saarlouis Die Saarlouiser Firma „Grundriss in Lebensgröße“ bietet Kunden in einer Halle mit einer Projektionsfläche von 200 Quadratmetern die Möglichkeit, durch ihr künftiges Haus zu spazieren.

Von Lothar Warscheid

Die Kunden gehen durch einen Entree-Tunnel, der mit dunklen Bastvorhängen umhüllt und einem Sternenhimmel ähnlich ausgeleuchtet ist – ist Showtime dahinter? Keineswegs: Statt eines Vorhangs, der sich Neugier erweckend langsam teilt, steht der Besucher vor einer Haustür. Wenn er diese Tür öffnet, tritt er in den Flur seines neuen Hauses – das er allerdings erst noch bauen will.

Wie ist das möglich? Durch eine ausgetüftelte Projektionstechnik mit Hochleistungs-Beamern „können wir den Grundriss des Hauses so nachgestalten, dass der künftige Bauherr die Räume so erlebt, wie er sie später vorfindet“, sagt René Kunzler, der diese Geschäftsidee mit zwei Freunden an die Saar geholt hat. „Grundriss in Lebensgröße“ heißt die Firma, und das Ganze spielt sich in einer Halle in Saarlouis auf einer Projektionsfläche von 200 Quadratmetern ab.

Die ursprüngliche Geschäftsidee hatten Gissou und Lucas Nummer aus München. In der Fernsehshow „Die Höhle der Löwen“ des Senders Vox überzeugten sie vor zwei Jahren die fünf Unternehmer-Juroren, die „Löwen“, von ihrem Konzept. Zwei der Löwen stiegen ein. Heute gehört „Grundriss in Lebensgröße“ dem schwäbischen Unternehmer Sven Rödig.

Kunzler und zwei Freunde, Andreas Hilger und Christian Becker, sahen die Sendung und waren von der Idee elektrisiert. Sie meldeten sich bei Familie Nummer erwarben eine Lizenz für „Grundriss in Lebensgröße“, die einen Gebietsschutz von 150 Kilometer im Umkreis vorsieht. „Ansonst ist der Vertrag sehr knapp gehalten, kein großes Paragrafenwerk“, sagt der Geschäftsführer „und Perfektionist“, wie auf Kunzlers Visitenkarte steht. Hauptberuflich ist der 33-Jährige Vermögensberater mit Schreibtisch in Luxemburg. Die Firma, an der jeder zu einem Drittel beteiligt ist, gründeten sie im März 2022. Im Juli gingen sie an den Start.

Wer durch sein späteres Haus gehen will, „muss uns lediglich einen maßstabgetreuen Grundriss schicken“, sagt Kunzler. Mithilfe der Grundriss-Daten „ziehen wir die Wände und gestalten die einzelnen Räume“. Anhand rollbarer Wandelemente und einer Vielzahl von Mustermöbeln „können wir demonstrieren, wie später die einzelnen Etagen des Hauses aussehen“. Zusammen mit den künftigen Bauherren „gehen wir in diesem virtuellen Haus Raum für Raum durch“. Wenn es keine tragenden Wände sind, „können wir den Zuschnitt der Räume verändern – so lange, bis es für sie passt. Das ist wie Probewohnen“. Inklusive der Küchenplanung dauert der Durchgang etwa einen halben Tag. Am Ende „erhält der Kunde eine Zusammenfassung dessen, was gemeinsam besprochen wurde“. Das Ganze kostet einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag und „es funktioniert auch bei Häusern im Bestand“.

Für die Küche ist Standortleiter und Küchenexperte Florian Lorson zuständig, bisher neben einem Minijobber noch der einzige Mitarbeiter. Mit Hilfe einer VR-Brille, die es erlaubt, durch die künftige Küche zu flanieren und die Anordnung, von Herd, Kühlschrank oder Spülmaschinen sowie der Arbeitsplatten und Schränke plastisch vor Augen zu haben, „erhält man ein sehr genaues Bild“, sagt Lorson. Wenn die Planung steht, kann die Firma auf die Komponenten bekannter Küchenanbieter zurückgreifen und die Küche montieren. Ein ähnlich hautnahes Erlebnis plant das Unternehmen für die Badgestaltung.

Kunzlers Partner sind Bauprofis. Andreas Hilger hat einen Handwerksbetrieb für Fliesen in Saarlouis, ist aber auch auf Heizungs- und allgemeine Sanitärarbeiten spezialisiert. Christian Becker besitzt einen Baustoff-Handel. „Beide können daher nicht nur in Sachen Raumgestaltung beraten, sondern auch Tipps zu passenden Baumaterialien geben.“

Derzeit schauen pro Monat rund zehn Kunden vorbei, die ein komplettes Haus planen, sagt Kunzler, die meisten aus dem Saarland, dem westlichen Rheinland-Pfalz, aber auch aus Luxemburg. „Wir wollen künftig auch französische Kunden ansprechen.“ Hinzu kommen die Besucher, die nur eine neue Küche haben wollen und die künftige Kochstelle hautnah erleben möchten. „Viele haben über Empfehlungen von uns erfahren, wir schalten jedoch auch Werbung – online und gedruckt.“