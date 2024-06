Vetter Pharma in Saarlouis Im Saarland beginnt der Aufbruch in ein neues Zeitalter – einen Bremsklotz gibt es aber

Diese Ansiedlung hat das Land bitter nötig. Nach dem Ende des Bergbaus, einer zeitweise ungewissen Zukunft in der Stahlindustrie und dem Ende von Ford nach 50 Jahren in Saarlouis stand das Saarland über lange Zeit nah am Abgrund. Die Ansiedlung des Pharma-Dienstleisters Vetter aus Ravensburg, zu dessen Kunden die 20 größten Pharma-Hersteller in der Welt gehören, bietet dem Saarland jedoch ganz neue Perspektiven. Ja, es ist eine riesige Chance und zugleich ein Aufbruchsignal in eine möglicherweise bessere Zukunft.