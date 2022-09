Veranstaltung der IG Metall : „Wir siegen oder gehen zusammen unter“ – so war die Stimmung beim Solidaritätsfest fürs Saarlouiser Ford-Werk

Foto: BeckerBredel 37 Bilder Eindrücke vom Solidaritätsfest für das Ford-Werk Saarlouis

Saarlouis „Zukunft oder Widerstand“ – unter diesem Motto wollen der Betriebsrat und die Gewerkschaft IG Metall in den nächsten Monaten in den Kampf um die Arbeitsplätze des Saarlouiser Ford-Werks ziehen. Der Einladung eines Solidaritätsfests sind am Samstag mehrere Tausend Menschen gefolgt.