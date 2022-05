Neue Äußerungen des Europa-Chefs : Saarlouis oder Valencia? Ford erwägt Erhalt beider Standorte

Ford erwägt offenbar den Erhalt beider Standorte, Saarlouis und Valencia. Das geht aus einer internen E-Mail des Ford-Europa-Chefs Stuart Rowley hervor, die der Saarbrücker Zeitung vorliegt.

„Im Januar haben wir in Saarlouis und in Valencia Konsultationen mit den Standortteams und den Sozialpartnern begonnen“, schreibt Rowley in seiner Mail. Ziel sei es zu prüfen, welches dieser beiden Werke als Standort für die Produktion von Elektrofahrzeugen in Frage kommt.