Ford in Saarlouis Entscheidung gefallen – so hat die Ford-Belegschaft über den Sozialtarifvertrag abgestimmt

Die Entscheidung, ob der Sozialtarifvertrag bei Ford in Saarlouis angenommen wird, ist gefallen. Bei einer Urabstimmung im Rahmen einer Betriebsversammlung haben sich die Ford-Beschäftigten am Donnerstag, 22. Februar, für die Annahme des Sozialtarifvertrags entschieden, teilte Lars Desgranges, erster Bevollmächtigter der IG Metall Völklingen, mit. Zur geheimen Abstimmung aufgerufen waren alle IG-Metall-Mitglieder bei den Ford-Werken in Saarlouis. Das sind zirka 98 Prozent der Gesamtbelegschaft. Davon haben mit einer „gigantischen Zustimmung von 93,28 Prozent“ für den Sozialtarifvertrag gestimmt, so Desgranges. Das Ergebnis zeige, „dass sich unser Kampf der letzten Monate und Jahre gelohnt hat und es richtig war, das Ford-Management mit einer Vielzahl von kleinen aber auch großen Protestformen nicht aus der Verantwortung zu lassen“, betonte Desgranges.