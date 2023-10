Paukenschlag Erhoffter Investor für das Ford-Werk in Saarlouis sagt ab – Produktion steht bis Montag still

Marc Schumacher ging mit relativ kleinen Erwartungen in die Versammlung. „Ich glaube nicht, dass wir gesagt bekommen, wer der neue Investor wird. Ich glaube, dass das so lange wie möglich hinausgezögert wird“, sagt er. Trotzdem wünscht er sich eine Zukunft in dem Werk, auch weil er praktischerweise in Dillingen wohnt.