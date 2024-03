Fortschritte bei Verhandlungen „Es sieht gut aus“ – Beschäftigte im Ford-Industriepark können hoffen

In die Verhandlungen um die Zukunft des Ford-Industrieparks in Saarlouis auf dem Röderberg und der dort rund 1000 Beschäftigten kommt Bewegung. Nach Urabstimmungen und unbefristeten Streiks auf Initiative der IG Metall haben fünf Betriebe der Gewerkschaft konkrete Verhandlungstermine angeboten. Dies bestätigt der Verhandlungsführer der IG Metall, Ralf Cavelius, am Mittwoch der Saarbrücker Zeitung. Daraufhin hat die Gewerkschaft bis auf weiteres zu einer Streikpause aufgerufen. Erste Gespräche haben bereits stattgefunden, so Cavelius. Weitere Treffen finden im Verlauf des Donnerstags statt. Noch sei es zu früh, öffentlich über konkrete Trends und Ergebnisse zu sprechen. Anders als bisher gibt sich Cavelius jedoch optimistisch: „Es sieht gut aus.“