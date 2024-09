Bahn-Durchbruch Neue ICE-Direktverbindung nach Berlin – was das für das Saarland bedeutet

Dieser startet am Hauptbahnhof Saarbrücken zur Mittagszeit um 13.28 Uhr und erreicht Berlin in rund sechseinhalb stündiger Fahrzeit um 20.04 Uhr. Auch in Homburg können um 13.50 Uhr Fahrgäste zusteigen, was auch dem Saarpfalz-Kreis und der Westpfalz zugute kommt. Bahnchef Richard Lutz sagte zu dem Angebot: „Als Pfälzer, der in Saarbrücken studiert hat, freue ich mich über die neue Direktverbindung in meine Heimat besonders.“ Denn dieser zusätzliche ICE startet zugleich in der Gegenrichtung morgens um 7.57 in Berlin und erreicht Saarbrücken um 14.40 Uhr.