Ansiedlungsvorhaben ist fraglich Zweifel an SVolt-Plänen im Saarland wachsen

Es herrscht gähnende Leere auf dem Parkplatz des Bürogebäudes von SVolt in Heusweiler. Wo an einem Arbeitstag Ende September, kurz vor 15 Uhr, Autos der Mitarbeiter zu erwarten wären, sieht man bloß ungenutzte Stellplätze. Verstärkt wird der Eindruck von „Hier ist niemand“ durch das dunkle Gebäude, in dem kein Licht brennt. Hört man sich im Heusweiler Ortsteil Eiweiler um, dort wo der chinesische Batteriehersteller eine Modul- und Packfabrik geplant hatte, bestätigt sich das Bild des unbelebten SVolt-Areals.