Zukunft gesichert Saarländische Meister- und Technikerschule bleibt doch – und die Handwerkskammer hat noch viel vor

In dieser Zeit erweitern und vertiefen die Frauen und Männer ihr praktisches sowie theoretisches Wissen in ihren Berufsfeldern. Auf dem Lehrplan stehen außerdem noch die Fächer Betriebswirtschaft und Recht sowie Berufs- und Arbeitspädagogik. In den fachbezogenen Fächern findet der Unterricht auch in den Bildungsstätten der jeweiligen Innungen statt – so etwa beim Wirtschaftsverband Holz und Kunststoff, im Ausbildungszentrum Maler und Lackierer, im Trainingszentrum des saarländischen Kfz-Verbands oder im überbetriebliches Aus- und Weiterbildungszentrum der Landesinnung Sanitär-, Heizungs- und Klempnertechnik.