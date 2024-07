Bundesweite geplante Stellenstreichung bei Autozulieferer Saar-Wirtschaftsminister Barke über ZF-Konzernchef: „Der genießt mein volles Vertrauen“

Er war nur mal kurz weg, hat die Wirtschaft mit Kultur getauscht und sich mit seiner Frau bei den Bregenzer Festspielen den Freischütz von Carl Maria von Weber gegönnt. Jürgen Barke präsentiert sich beim Sommergespräch mit Journalisten in der Saarbrücker Staatskanzlei „gut gelaunt und entspannt“. Das passt wohl auch ganz gut zu seiner Grundeinstellung, die er so beschreibt: „Zuversicht steht in meiner Arbeitsbeschreibung.“ Was er humorvoll ausdrückt, hat jedoch auch einen sehr ernsten Hintergrund. Denn der Wirtschaftsminister sieht die Politik in Deutschland generell, speziell aber auch die im Saarland vor eine ganz große Herausforderung gestellt: Zuversicht zu übertragen auf die Menschen. „Gute Politik ist dazu da, den Menschen die Ängste zu nehmen.“