Reise nach China noch in diesem Jahr möglich Wirtschaftsminister Barke plant Gespräch mit SVolt und Botschafter

Zunächst soll zeitnah ein Treffen mit dem chinesischen Botschafter in Berlin vereinbart werden. Ebenso möchte Barke Gespräche mit Vertretern von SVolt führen. Hierfür wäre der Minister bereit, noch in diesem Jahr nach China zu reisen. „Dazu muss aber das Unternehmen seine Strategie und weiteren Planungen offen legen“, so Pressesprecherin Kathrin Fries auf Anfrage. Sowohl für das Gespräch in Berlin sowie für eine mögliche China-Reise gibt es aktuell noch kein konkretes Zeitfenster.