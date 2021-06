Neue Kampagne : Saarland wirbt um neue Mitarbeiter für Landesverwaltung

Saarbrücken Das Saarland hat eine Kampagne gestartet, um Mitarbeiter zu gewinnen. Bestimmte Fachleute sind besonders gesucht.

(mzt) Nach Jahren des Personalabbaus stellt die Landesverwaltung wieder verstärkt ein. Die Landesregierung hat auf dem Karriereportal des Saarlandes die Kampagne „#BerufsSaarländer*in“ gestartet, um Nachwuchs- und Fachkräfte zum Beispiel für Polizei, Schule, Justiz oder allgemeine Verwaltung zu gewinnen. Gesucht sind vor allem IT-Fachleute und Menschen mit technischen Berufen. Ganz besonders fehlen Bauexperten. Das Land wolle erheblich in Bauten investieren. „Da brauchen wir Ingenieurinnen und Ingenieure – ganz händeringend“, sagte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Dienstag anlässlich der Präsentation der Kampagne. „Das ist der umkämpfteste Markt.“ Hans ist klar, dass in der Privatwirtschaft in der Regel mehr Geld zu verdienen ist. Er verweist daher auf die Arbeitsplatzsicherheit, die Möglichkeit der Verbeamtung und auf viele Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Auf diesem Gebiet sei das Land „ein bisschen innovativer als die Wettbewerber am Arbeitsmarkt“.

Die Kampagne richtet sich an Schüler, Studenten, Berufseinsteiger, aber auch an Berufserfahrene. Sie präsentiert in Videos und Fotos zwölf Mitarbeiter und wirbt so für den Arbeitgeber Landesverwaltung. Sie beschäftige zurzeit mehr als 23 000 Menschen. Jährlich würden 1200 eingestellt. In diesem Jahr bisher 822, sagte Hans. „Wir werden auf jeden Fall in diesem Jahr noch einige hundert Menschen neu einstellen können“, kündigte er an.