Entwicklungsvereinbarung Land und Kreis Saarlouis wollen Überherrn bei SVolt-Ansiedlung in Millionenhöhe unterstützen

Die landeseigene Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (gwSaar) hat das Gelände, auf dem SVolt seine Batteriefabrik in Überherrn bauen will, gekauft. Über die Kaufsumme machte Geschäftsführer Thomas Schuck am Donnerstag keine Angaben. Im Rahmen eines Erbaupachtvertrags werde dem Investor, in diesem Fall SVolt, gegen Zahlung eines Erbbauzins das bebaubare Grundstück zur Verfügung gestellt. Die gwSaar will sich um die Flächenaufbereitung kümmern, die Baumaßnahmen lägen dann bei SVolt. Darüber wie viel SVolt zahlen muss, werde noch verhandelt. Die Summe orientiert sich laut Schuck an zwei Dingen: Zum einen an den zu tätigenden Investitionen und zum anderen am Marktpreis für erschlossene Industriegrundstücke. Auch über welchen Zeitraum der Vertrag laufe, sei noch Teil von Verhandlungen. „Weil wir dem Unternehmen über die Laufzeit des Vertrags die Sicherheit geben müssen, dass sie eine Amortisation ihrer Investitionen realisieren können, die im Milliardenbereich liegen“, sagte Schuck.

Für Wirtschaftsminister Jürgen Barke ist Erbbaupacht das bevorzugte Modell für Industrieansiedlungen. So sei sichergestellt, dass das Land künftig schnellen Zugriff auf die dann in der Folge entstehenden „Brownfields“ habe. Für den Investor entstünde kein Nachteil.