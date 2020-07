Höhere Förderung für Projekte : Saarland will Tourismus stärker unterstützen

Saarland will Tourismus stärker unterstützen

Ein beliebtes Ausflugsziel im Saarland: Der Baumwipfelpfad an der Cloef in Orscholz. Foto: Tourismus Zentrale Saarland/Alexander M. Gross / Tourismus Zentrale Saarland

Saarbrücken Wegen der Corona-Pandemie entschließen sich viele für den Urlaub daheim. Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger will daher den Förderanteil des Landes bei Tourismusprojekten kräftig nach oben schrauben – aber nur für eine begrenzte Zeit.

Das Saarland will die Tourismus-Branche stärker fördern. Wie Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) am Montag ankündigte, sollen bei Projekten zur Förderung der öffentlichen touristischen Infrastruktur Kommunen künftig nur noch einen Eigenanteil von fünf Prozent aufbringen. Bislang liegt der Anteil bei 30 Prozent.

Mit dem Programm soll verhindert werden, dass Kommunen geplante Projekte in der Corona-Krise auf Eis legen, sagte Rehlinger. Das Geld dazu stehe im Haushalt bereit. „Es ist nicht mehr geworden“, sagte die Ministerin. Es könne also sein, dass in diesem Zeitraum weniger Projekte gefördert würden, dafür aber mit einer höheren Summe.